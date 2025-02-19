Россиян предупредили о новом виде мошенничества на маркетплейсе

Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую мошенническую схему на маркетплейсе. Аферисты пытаются убедить клиентов отменить заказ, у которого якобы истек срок бесплатного хранения, назвав код из СМС, передает пресс-служба компании.

Клиенту поступает звонок якобы от сотрудника маркетплейса, который манипуляциями убеждает жертву, что произошла какая-то ошибка и с нее могут списать деньги. Тогда клиент соглашается на отмену и звонящий просит назвать код, который должен "сейчас прийти в СМС".

Однако специалисты Wildberries и Russ напомнили, что мошенники не имеют доступа к информации о реальных заказах клиентов и поэтому используют метод массового обзвона, надеясь застать человека врасплох.

В пресс-службе отметили, что это новая вариация одной из схем социальной инженерии, при которой злоумышленник пытается обманом получить у жертвы код из СМС. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к личным данным клиента, например, информации из его личного кабинета на портале "Госуслуги", или же похитить средства с его банковской карты.

В объединенной компании призвали ни в коем случае не сообщать никому никакие коды. Кроме того, Wildberries и Russ напомнила, что на маркетплейсе нет платного хранения заказов. Через две недели бесплатного хранения заказ автоматически отменяется, деньги возвращаются клиенту, а товар – обратно на склад.

Как прокомментировал новшество руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов, злоумышленники начали перенаправлять свои атаки на людей, так как не находят слабых мест в системах безопасности.

Причем чаще всего они используют методы, основанные на эмоциях. Мошенники создают ощущение срочности и рисуют угрозу финансовых потерь, заставляя людей действовать поспешно, не проверяя информацию.

"Чтобы не стать жертвой, необходимо всегда проверять информацию в личном кабинете, не сообщать секретные коды никому и помнить: мошенники используют время и стресс против вас, поэтому важно никогда не принимать решений в спешке", – рекомендует Сомов.

Вместе с тем эксперт выразил сожаление, что на сегодняшний день ни одна технология не может гарантировать защиту от ситуаций, когда человек добровольно передает код мошеннику. В таких случаях, по слова Сомова, поможет только развитие киберсознательности.

"Именно поэтому мы запустили портал security.wildberries.ru, где описали наиболее распространенные мошеннические схемы и способы защиты от них", – заключил он.

Ранее МВД РФ выявило еще одну схему мошенников, которая заключается в рассылке трояна в формате apk-файла, замаскированного под видео, в мессенджере Telegram. Преступники присылают жертве сообщение, сопровождая это комментарием: "Это ты на видео?"

Человек скачивает файл и устанавливает приложение, зараженное трояном Mamont. С этого момента вирус считывает push-уведомления, СМС, а также получает доступ к личным данным пользователя.