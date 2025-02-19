Центробанк с октября 2025 года обяжет кредитные организации внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя регулятора Эльвиру Набиуллину.

После внедрения такой кнопки, сообщила Набиуллина, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах», прямо в приложении клиенты смогут подать заявление о мошеннической операции и там же в режиме онлайн станут получать нужную справку для обращения в полицию.

Глава Банка России также, заявила, что по части борьбы с мошенниками в силах регулятора упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве. В настоящее время, по ее словам, это не такая простая процедура.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Во второй половине января доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации.