Набиуллина объяснила рост популярности услуг курьеров у мошенников

Мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров на фоне роста стоимости дропперских карт, стоимость которых на "черном рынке" выросла кратно - с 10-15 тыс. до 70 тыс. рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".

Дропперы - подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег.

" И з д е р ж к и м о ш е н н и к о в р а с т у т . М ы в и д и м , ч т о , н а п р и м е р , с т о и м о с т ь д р о п п е р с к о й к а р т ы н а ч е р н о м р ы н к е в ы р о с л а к р а т н о с 1 0 - 1 5 д о 7 0 т ы с . р у б л е й . П о э т о м у м о ш е н н и к и с т а л и ч а щ е в ы в о д и т ь п о х и щ е н н ы е д е н ь г и н а л и ч н ы м и ч е р е з к у р ь е р а " , - с к а з а л а о н а .

Ранее в ЦБ РФ рассказывали, как мошенники выводят украденные у россиян деньги через сеть дропперов. По данным ЦБ, похищенная сумма может дробиться на несколько частей, а с момента первого перевода до снятия денег в банкомате чаще всего задействованы несколько дропов.