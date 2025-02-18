«Эльдорадо для вкладов»: Свободные средства больше миллиона рублей есть у 4% россиян
Если банки будут долго привлекать россиян вкладами под 20%, то и кредиты будут выдаваться длительное время под 30-40%, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян. Свободные средства больше миллиона рублей есть лишь у 4% россиян, вклады с высокой доходностью должны радовать только тех, у кого большие свободные остатки, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«До тех пор, пока сохраняется ключевая ставка на этом уровне, и вклады тоже будут банки держать на высоком уровне. Но это не нормально. Если банки привлекают по ставкам 20% вклады, то кредиты будут выдаваться под 30-40%. Это, кончено, радует вкладчиков, но у нас серьезные свободные средства есть у очень ограниченного количества населения, тем более, если речь идет о средствах более миллиона. А 96% населения имеют средства свободные меньше миллиона рублей. Радовать 20% вклады должны тех, у кого большие свободные остатки – это, конечно, Эльдорадо для них сейчас», - сказал Тосунян.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, передает «Радиоточка НСН».