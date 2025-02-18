Свободные средства больше миллиона рублей есть у 4% россиян

Если банки будут долго привлекать россиян вкладами под 20%, то и кредиты будут выдаваться длительное время под 30-40%, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян. Свободные средства больше миллиона рублей есть лишь у 4% россиян, вклады с высокой доходностью должны радовать только тех, у кого большие свободные остатки, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

« Д о т е х п о р , п о к а с о х р а н я е т с я к л ю ч е в а я с т а в к а н а э т о м у р о в н е , и в к л а д ы т о ж е б у д у т б а н к и д е р ж а т ь н а в ы с о к о м у р о в н е . Н о э т о н е н о р м а л ь н о . Е с л и б а н к и п р и в л е к а ю т п о с т а в к а м 2 0 % в к л а д ы , т о к р е д и т ы б у д у т в ы д а в а т ь с я п о д 3 0 - 4 0 % . Э т о , к о н ч е н о , р а д у е т в к л а д ч и к о в , н о у н а с с е р ь е з н ы е с в о б о д н ы е с р е д с т в а е с т ь у о ч е н ь о г р а н и ч е н н о г о к о л и ч е с т в а н а с е л е н и я , т е м б о л е е , е с л и р е ч ь и д е т о с р е д с т в а х б о л е е м и л л и о н а . А 9 6 % н а с е л е н и я и м е ю т с р е д с т в а с в о б о д н ы е м е н ь ш е м и л л и о н а р у б л е й . Р а д о в а т ь 2 0 % в к л а д ы д о л ж н ы т е х , у к о г о б о л ь ш и е с в о б о д н ы е о с т а т к и – э т о , к о н е ч н о , Э л ь д о р а д о д л я н и х с е й ч а с » , - с к а з а л Тосунян.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, передает «Радиоточка НСН».