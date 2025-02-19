В России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии в России планируют проиндексировать на 14,5 процента. Об этом сказал министр труда Антон Котяков, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей.

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Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин говорил, что индексация будет на уровне 14,75 процента. По его словам, средний размер таких пенсий к концу года достигнет 15 456 рублей.

Социальную пенсию в России получают нетрудоспособные граждане, ее получают те, кто не может претендовать на страховую пенсию. Закон предполагает несколько видов социальной пенсии: по старости, инвалидности, потере кормильца. Также ее выплачивают детям-сиротам.