В России резко сократилась выдача новых кредитных карт

В январе 2025 года в России было выдано 1,06 млн новых кредитных карт, что на 18,1% меньше, чем в декабре 2024-го (1,29 млн). В годовом выражении снижение составило 48,1% — в январе 2024 года россияне получили 2,03 млн карт. Такие подсчеты предоставили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро. Результаты публикует ТАСС.

Общий объем лимитов по новым кредитным картам сократился на 22,2%, до 101 млрд руб., по сравнению с декабрем 2024 года (129,9 млрд руб.) и на 41,9% в годовом выражении (173,8 млрд руб. в январе 2024-го).

Максимальное количество карт в январе выдали в Москве (73,8 тыс.), Подмосковье (57,2 тыс.), Краснодарском крае (45,7 тыс.), Санкт-Петербурге (40,4 тыс.) и Ростовской области (39,3 тыс.). При этом наибольшее снижение числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по выдаче) в прошлом месяце по сравнению с предыдущим зафиксировано в Ростовской области (-22,2%), Москве (-21,7%) и Санкт-Петербурге (-21%).

В НБКИ подчеркнули, что тенденция к снижению выдачи новых кредитных продолжается восьмой месяц подряд из-за жесткой денежно-кредитной политики и ограничений по долговой нагрузке заемщиков.