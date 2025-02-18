Россияне рассказали об идеальной жизни на пенсии

Большинство россиян мечтают завершить трудовую деятельность в 45–54 года и на пенсии путешествовать, показал опрос Anketolog.ru, результаты которого приводит «Газета.ру».

В возрасте 45–54 лет хотели бы выйти на пенсию 45% опрошенных. В идеальном мире с полной финансовой свободой 61% мечтают путешествовать, 25% займутся строительством дома своей мечты, 13% хотели бы стать волонтерами и делать мир лучше, 11% задумали написать книгу, 8% будут вести личный блог.

Большая часть респондентов считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит от 40 тысяч до 60 тысяч рублей – суммы в этом диапазоне называли 31% россиян. 27% опрошенных хотели бы получать от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, еще 19% – от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. Половина опрошенных (49%) охарактеризовала размер желаемой пенсии как возможность не смотреть на ценники в магазине.

При этом ожидания от будущей пенсии у россиян скромнее: 32% ждут пенсию 15–20 тысяч рублей, 20% рассчитывают на 20–25 тысяч рублей, 19% предполагают получать менее 15 тысяч рублей.

При этом накопления на старость формируют лишь 43% опрошенных: 13% делают это регулярно, 30% – время от времени. 28% россиян не откладывают деньги и не планируют этого делать.

Ранее аналитики Страхового дома ВСК выяснили, как изменились представления россиян об оптимальном размере пенсии. Если в начале 2024 года каждый второй респондент называл оптимальной пенсию 50–100 тысяч рублей, то в конце 2024 года так считал лишь каждый третий опрошенный. При этом вдвое выросла доля россиян, для которых приемлемой пенсией является сумма от 100 тысяч до 200 тысяч рублей – с 10% в начале года до 25% в декабре.