Банки вступили в борьбу за деньги пенсионеров

Российские банки активно привлекают пенсионеров к своей клиентской базе, предлагая им бонусы и специализированные финансовые продукты.

18 февраля ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии» для граждан старшего возраста, которые выберут карты ПСБ для начисления пенсий, сообщила пресс-служба финансовой организации. В рамках акции банк обещает разово начислить новым клиентам-пенсионерам 2000 рублей на карту. Для получения бонуса необходимо в период с 1 марта по 31 августа 2025 года впервые получить пенсию на пенсионную карту ПСБ, социальную карту «Для Своих» или дебетовую карту «Твой кешбэк».

Аналогичная акция «Признательность пенсионерам» с июля прошлого года проходит в банке Уралсиб. Акция предполагает начисление 3000 рублей за перевод первой пенсии на карту «Мир» Уралсиба до 30 июня 2025 года включительно при условии оплаты товаров и услуг по карте на сумму от 5000 рублей в месяц.

ВТБ предлагает единоразовую выплату 3000 рублей рублей за перевод в банк пенсии военного или силового ведомств. Кроме того, всем клиентам, получающим пенсию на карты ВТБ, банк ежемесячно начисляет 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей, не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей стране, страхует получателей пенсий от мошеннических операций со счетом и картой и предлагает повышенные проценты по «ВТБ-Счету» и «ВТБ-Вкладу».

Кредитные организации привлекают пенсионеров улучшенными условиями, чтобы получить надежного клиента с постоянным доходом, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Для банка пенсионер может быть более надежным клиентом, чем работающий гражданин, так как последний может потерять или сменить работу, перейдя на позицию с более низкой зарплатой, что снизит приток ликвидности в банк, тогда как пенсионер будет постоянно получать выплаты, отмечает он.