Россиянам рассказали, как получить новый налоговый вычет

Россияне, сдавшие нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), теперь могут получить налоговый вычет, рассказали в департаменте финансов Москвы.

Оформить новый вычет можно уже в текущем году по месту работы. Для этого надо написать заявление в бухгалтерию или отдел кадров, а в налоговую передать документы, подтверждающие наличие знака отличия ГТО. Заявить право на вычет самостоятельно налогоплательщик сможет с 2026 года, подав на сайте ФНС России декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год.

Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть налоговым резидентом РФ и получать доходы, облагаемые НДФЛ. Кроме того, нужно пройти диспансеризацию. Сдать ГТО и пройти медосмотр необходимо в одном году, уточнил первый заместитель руководителя департамента финансов Москвы Григорий Лалаев.

Вычет предоставляется на часть дохода размером 18 тысяч рублей. Если человек платит налог по ставке 13%, вернуть можно до 2340 рублей.

Сдачу нормативов ГТО можно подтвердить копией удостоверения о вручении знака отличия; копией акта (либо выпиской из него) регионального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта о награждении; данными из цифровой базы по реализации комплекса ГТО — в случае, если подтвержден прежний значок. А пройденная диспансеризация подкрепляется справкой в произвольной форме, заверяется подписью врача и печатью медицинской организации.

Кроме того, действует и так называемый спортивный налоговый вычет за занятия в спортивных секциях и школах, бассейнах, оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, напомнили в департаменте. С 2025 года лимит социальных вычетов увеличен со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Соответственно, максимальная сумма возврата уплаченного НДФЛ выросла до 19 500 рублей в год. С этого года вычет за спорт оформляется в упрощенном порядке. Вместо пакета документов от налогоплательщика требуется только справка об оказанных услугах организаций из перечня Минспорта России.