Работодателям напомнили о наказании за отказ от индексации зарплат

В России все без исключения работодатели обязаны проводить индексацию заработных плат. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Его процитировали «Известия».

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По его словам, соответствующий порядок установлен 134 статьей Трудового кодекса РФ. А если работодатель откажется выполнять ее требования, то его могут привлечь к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Эксперт обратил внимание, что порядок индексации зависит от того, к какой категории относится работодатель. Если речь идет о государственной организации, то она обязана опираться на соответствующий нормативный акт. Если же речь идет о коммерческом секторе, то для него отдельных нормативных актов не предусмотрено и согласно Трудовому кодексу такой работодатель может сам решить, как ему проводить индексацию. Но он в любом случае обязан сделать это.

Южалин обратил внимание, что зачастую этот вопрос решается за счет премий, что не противоречит требованиям закона.

Ранее правительство России одобрило законопроект об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции в России за прошлый год. Данный вид пособий вырастет на 9,5 процента с 2025 года.