Глава Минтруда оценил инициативу о выплатах за долгий брак

Минтруд ориентирован на ценностную работу по популяризации семейных ценностей. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя инициативу ввести выплаты за долгий брак.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предлагающий утвердить выплаты семейным парам, которые состоят в официальном браке 30 лет и более.

" Э т а и н и ц и а т и в а х о р о ш а я , ч т о б ы п о д д е р ж и в а т ь с е м ь и , к о т о р ы е с к в о з ь г о д а п р о н е с л и с в о ю л ю б о в ь , н о м ы б о л ь ш е о р и е н т и р о в а н ы н а п о д д е р ж к у п о с р е д с т в о м н а ш и х н о м и н а ц и й " С е м ь я г о д а " , в о п р о с ы , с в я з а н н ы е с д и н а с т и й н ы м и т р а д и ц и я м и в с е м ь е . М ы в с я ч е с к и з а и н т е р е с о в а н ы в п о п у л я р и з а ц и и с е м е й н ы х ц е н н о с т е й , к о т о р ы е п о к а з ы в а ю т , н а с к о л ь к о л ю д и м о г у т д о р о ж и т ь д р у г д р у г о м " , - о т в е т и л о н .

Котяков уточнил, что в некоторых субъектах и на отдельных предприятиях есть поощрение для семей, которые, например, 50 лет вместе.