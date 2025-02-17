Центробанк составил портрет типичной жертвы кибермошенников

Банк России представил портрет жертвы кибермошенников в 2024 году, указав, что 34% граждан столкнулись с обманом, а 9% из них потеряли деньги, чаще всего попадая на уловки через телефонное мошенничество.

Опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, и 9% из них потеряли свои деньги, сообщается на сайте ЦБ.

На основе этих данных регулятор составил портрет жертвы, который не изменился по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на уловки злоумышленников попадают женщины в возрасте от 25 до 44 лет с городским проживанием, средним доходом и образованием.

Основные виды мошенничества включают телефонное и СМС-мошенничество, а также обман через мессенджеры и доступ к аккаунтам на Госуслугах. Потери у большинства пострадавших респондентов не превышали 20 тыс. рублей. Тем не менее, отмечается рост доли крупных переводов в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей.

Исследование также выявило, что более 70% людей лишились собственных сбережений, а 15% – кредитных средств. Важным фактором остается то, что 42,8% пострадавших обращались за помощью в свой банк, а 30% в полицию. Особое внимание уделяется необходимости соблюдать кибербезопасность: использовать надежные пароли и не передавать данные третьим лицам.

Ранее мошенники в Петербурге убедили 86-летнего пенсионера передать им 12 млн рублей, пообещав защитить его сбережения от мошеннических действий.