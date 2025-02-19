Банки отказываются от «старых» денег вкладчиков: что происходит

Российские вкладчики всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда банки не хотят переоформлять депозиты, открытые до начала цикла бурного повышения ключевой ставки ЦБ.

Об этом в комментарии порталу «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, граждане стремятся к тому, чтобы использовать свои накопления наиболее выгодным образом, для чего и хотят переложить их со вклада с истёкшим сроком на новый, по которому банки предлагают более привлекательные условия.

Однако, сами финансовые учреждения идут на хитрость и называют деньги, которые только что высвободились с ранее открытого депозита, «старыми». Они требуют, что граждане подержали эти средства какое-то время вне банки и только потом приносили их обратно.

Опыт 90-х: когда могут заморозить вклады

Тем, кто оказался в такой ситуации, экономист рекомендовал поступить наиболее простым и понятным образом, а именно — взять свои деньги и положить их на вклад в другом банке, в котором их не было на протяжении последнего времени.

Вместе с тем, гражданам стоит понимать, что сегодня многие банки начинают постепенно понижать ставки по депозитам. Это связано с тем, что финансовые организации ждут скорого смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

Известный российский трейдер и инвестбанкир Евгений Коган посоветовал россиянам класть средства на депозиты на более длительный срок, дабы успеть зафиксировать пока всё ещё достаточно высокую процентную ставку.