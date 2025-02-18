Как обрести уверенность в будущем? 5 причин, почему стоит оформить накопительное страхование жизни и страхование с инвестиционным доходом прямо сейчас

В 2047 году пенсии россиян могут фактически сократиться в 1,5 раза — количество пенсионеров вырастет, а работающих россиян станет меньше, что приведет к снижению поступлений в Соцфонд, объясняют эксперты. Причем уже сейчас средняя пенсия по стране в несколько раз ниже суммы, которую россияне считают достойной. Поэтому многие уже думают о долгосрочных накоплениях и инструментах, которые бы приносили пассивный доход.

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На рынке доступны комплексные продукты, которые позволяют не только застраховать свою жизнь, но и эффективно управлять финансами. К таким инструментам относятся страхование с инвестиционной составляющей и накопительное страхование жизни. Они помогут формировать капитал на будущее, а их доходность сопоставима с другими финансовыми инструментами.

В статье мы собрали 5 причин, почему, в зависимости от личных возможностей и пожеланий, стоит оформить программу страхования с инвестиционной составляющей или программу накопительного страхования жизни прямо сейчас.

1. Рост доверия и интереса к продуктам страхования жизни со стороны населения

За девять месяцев 2024 года рынок страхования вырос на 46,2%, главным драйвером этого роста стало страхование жизни. Особенно заметный скачок произошел в третьем квартале, когда рынок увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост обеспечил сегмент накопительного страхования жизни и страхования с инвестиционной составляющей, что свидетельствует о растущем доверии россиян к этим инструментам.

2. Особенности продуктов

Возможность формировать накопления, пользуясь при этом страховой защитой, делает полисы страхования с инвестиционной составляющей и полисы накопительного страхования жизни особенно удобными. Оформление полиса — это возможность одновременно застраховать жизнь и инвестировать средства, которые потенциально могут принести дополнительный доход. Рассмотрим оба инструмента по отдельности.

Страхование с инвестиционной составляющей

Этот продукт сочетает в себе страхование жизни и инвестиции в потенциально доходные активы (валюту, акции, облигации, фонды денежного рынка и другие инструменты). Возможность получения дополнительного дохода зависит от выбранной инвестиционной стратегии и условий конкретного договора страхования.

Как это работает?

1. Вы вносите единовременный взнос (страховую премию) после оформления договора.

2. Средства распределяются на две части:

Гарантированную/страховую – используется для выплат в случае страхового события.

– используется для выплат в случае страхового события. Рисковую/инвестиционную – направляется на инвестиции.

3. По окончании срока договора вы получаете страховую выплату и возможный инвестиционный доход, в случае если он предусмотрен условиями договора страхования, размер которого зависит от рыночной ситуации и стратегии страховщика.

Например, в СберСтраховании жизни есть программа «Управляемый капитал: рынок денежных инструментов», — оптимальное решение получить дополнительный инвестиционный доход в случае если он предусмотрен условиями договора страхования и воспользоваться преимуществами страхования одновременно.

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Накопительное страхование жизни (НСЖ)

НСЖ – это продукты для формирования финансового резерва и уверенности в достижении целей, основная цель – накопление капитала на будущее.

Как это работает?

Определяется сумма и срок накопления. Вы делаете регулярные взносы или вносите всю сумму страховой премии сразу. В течение срока действия договора жизнь застрахована. По окончании срока вы получаете накопленные средства, а зачастую (если предусмотрено условиями договора страхования) – ещё и с процентами. Если наступает страховой случай – выплачивается страховая сумма, которая может быть больше накопленных средств, или страховая компания продолжает делать взносы за вас.

Накопительное страхование жизни имеет фиксированную доходность и гибкую систему взносов, делать их можно единовременно, ежемесячно, или ежегодно (в зависимости от условий договора страхования).

Одним из популярных решений является программа «Формула жизни» от СберСтрахования жизни, которая сочетает страховую защиту и накопление средств на разные цели: покупку недвижимости, оплату обучения или формирование будущего капитала.

Выбирая НСЖ, вы сами определяете срок накоплений (от 1 года до 30 лет) и периодичность взносов.

В чем основные отличия от страхования с инвестиционной составляющей?

В продуктах страхования с инвестиционной составляющей доход потенциально может быть выше, чем в НСЖ, но это сопряжено зачастую с повышенным риском.

В продуктах страхования с инвестиционной составляющей возможны риски, связанные с доходностью инвестиций, в НСЖ — гарантированная страховая выплата.

НСЖ подходит для более размеренного финансового планирования и формирования накоплений, продукт с инвестиционной составляющей — для тех, кто готов к инвестиционным возможностям и рискам, но и к потенциально большей доходности.

3. Возможность получать дополнительный доход и налоговый вычет

Помимо возможности получить доход в рамках продукта, также есть возможность получить налоговый вычет. Если страховой полис (договор страхования) оформлен на срок от 5 лет, ежегодно можно возвращать 13% от страховых взносов в пределах 150 000 ₽, что дополнительно даёт до 19 500₽ в год.

Пример программы:

Продукт СберСтрахования жизни «Билет в будущее» предлагает клиентам возможность страховой защиты и накопления. Минимальный взнос начинается от 2 тысяч ₽ в месяц, а итоговая страховая выплата может варьироваться от 42,2 тысяч до 6,6 миллионов ₽. Продукт позволит сформировать накопления и одновременно обеспечит финансовую поддержку при наступлении страхового события. У программы есть три варианта: базовая, расширенная и детская.

Также клиентам доступна программа «ГарантКапитал» с возможностью получать стабильные ежедневные накопления и страхование жизни одновременно. Минимальный страховой взнос — 50 000 ₽.

Каждая программа имеет индивидуальные условия по накоплению, инвестициям и налоговым преимуществам, поэтому перед оформлением стоит внимательно изучить детали.

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4. Защита от волатильности

Программы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программы страхования с инвестиционной составляющей помогают защитить от наступления неблагоприятных событий, указанных в договоре страхования в качестве страховых рисков, а также:

НСЖ предлагает фиксированную доходность и накопительный элемент, который минимально зависит от колебаний рынка.

предлагает фиксированную доходность и накопительный элемент, который минимально зависит от колебаний рынка. Страхование с инвестиционной составляющей предоставляет возможность инвестировать средства в потенциально доходные активы, которые могут показать рост выше инфляции.

Например, некоторые программы СберСтрахования жизни позволяют менять инвестиционные инструменты раз в квартал, что делает их гибкими, позволяя подстраиваться под изменения рыночных условий и т.д.

5. Финансовая поддержка в непредвиденных жизненных ситуациях

Создание надежной финансовой поддержки для себя и своих близких — это основа уверенности в будущем, особенно в случае непредвиденных обстоятельств. Программы страхования помогают не только накопить капитал на будущее, но и обеспечивают защиту от наступления страховых событий в ситуациях, когда важно иметь стабильную поддержку.

Так, например, каждый пятый россиянин планирует оформить в будущем полис страхования жизни. При этом 43% опрошенных считают, что страхование жизни — современный инструмент снижения финансовых рисков, а 40% отмечают надёжность рынка страхования жизни, так как он регулируется государством. Также, по мнению россиян, страхование жизни может стать инструментом для формирования бюджета для «глобальных» целей, таких как образование детей, дополнительные накопления на пенсию, обеспечение себя и близких качественной медицинской помощью.

Таким образом, полис страхования жизни — это не только инструмент накопления или инвестирования, но и реальная финансовая подушка безопасности, обеспечивающая уверенность в будущем.

Итак, какие выгоды даёт страхование жизни с инвестиционной и накопительной составляющей?

Формирование накоплений – можно создать финансовый резерв на важные цели: покупку недвижимости, образование, пенсию. Дополнительный доход – возможность приумножить капитал за счет роста стоимости активов. * Налоговый вычет – если полис оформлен на срок от 5 лет, можно возвращать 13% от взносов в пределах 150 000 ₽, что дает до 19 500 ₽ в год. Финансовая защита – по программе НСЖ в случае реализации страхового риска, предусмотренного договором, страховая компания продолжит делать взносы за клиента или произведет выплату. Гибкость – выбор программ позволяет подобрать оптимальный вариант: фиксированные накопления или инвестиционные возможности. Юридическая защита капитала – деньги, размещённые в программах, не подлежат аресту даже по решению суда, а также не считаются совместно нажитым имуществом при разводе. ** Адресная передача капитала – возможность указать выгодоприобретателей в договоре страхования, что при наступлении страхового случая позволит обеспечить быструю и целевую передачу средств без необходимости прохождения процедуры наследования.

Оформление полиса страхования жизни – это не просто защита от возможных рисков, но и инструмент для долгосрочного финансового планирования.

Помимо основных преимуществ, на программы страхования жизни периодически распространяются акции.

Например, СберСтрахование жизни прямо сейчас проводит особую акцию: оформите договор по одному из продуктов страхования «Формула жизни», «Билет в будущее», «Управляемый капитал» или «ГарантКапитал» в период с 20 января 2025 года по 20 февраля 2025 года и получите шанс стать обладателем до 2 миллионов бонусов «Спасибо»! Подробнее – здесь. ***

Помните, что страхование жизни – это способ грамотно управлять финансами, защитить себя и близких и получать дополнительные выгоды, используя комплексный и грамотный подход к планированию будущего.

* - Доход не гарантирован. Все условия закрепляются в договоре страхования.

** - Вывод сделан на основе текущей судебной практики. Риск принятия иного судебного решения сохраняется.

*** - Общий срок проведения акции с 20.01.2025 по 30.05.2025 . Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте.

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Услуги страхования оказывает: ООО СК «Сбербанк Страхование»

Рекламодатель: ПАО «Сбербанк России». ИНН 7707083893

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