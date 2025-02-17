Россиян предупредили о мошенничестве на скачущем валютном курсе

Колебания курса рубля – это катализатор для мошенников. Они пользуются тем, что в такие периоды россияне стремятся либо сохранить сбережения, либо заработать на спекуляциях, на фоне чего принимают поспешные решения и становятся уязвимыми перед преступниками, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Один из самых распространенных способов мошенничества связан с операциями по обмену валюты. Так, желающие приобрести доллары могут попасть в подставной пункт обмена, не имеющий лицензии на работу и предлагающий фиктивные операции, либо просто исчезающий после получения средств.

« В р я д е с л у ч а е в з л о у м ы ш л е н н и к и и с п о л ь з у ю т и б о л е е г р у б ы е с х е м ы : о р г а н и з у ю т в с т р е ч у д л я о б м е н а , п о с л е ч е г о ж е р т в а п о д в е р г а е т с я ф и з и ч е с к о м у н а п а д е н и ю и л и ш а е т с я д е н е ж н ы х с р е д с т в » , — п р е д у п р е д и л ю р и с т .

Скачки курсов также чреваты мошенничеством в сфере криптовалют. Мошенники создают фиктивные площадки по продаже крипты, привязанной к доллару, при этом обещают минимальную комиссию и всевозможные скидки. Желающие как можно быстрее вложить рубли в выгодные активы граждане просто самостоятельно переводят деньги мошенникам.

Кроме того, скачущий доллар чреват услугами лже-юристов, которые обещают жертвам преступников возврат утраченных денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Русяев призвал всегда проверять легальность обменных пунктов, не совершать сделки с незнакомцами, не вестись на обещания быстрого заработка. Внимательное и критическое отношение к предложениям – это лучшая защита от злоумышленников, заключил юрист.

Костин считает, что курс доллара сохранится на уровне чуть выше 100 рублей

Напомним, в конце минувшей недели на фоне резкого снижения курса доллара в России стали закрываться пункты обмена валют. Суммарный объем торгов на российском рынке акций вырос до максимальных с марта 2022 года значений.