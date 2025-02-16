Россиянам объяснили, что делать в случае, если на них оформили кредит

Эксперты рассказали план действий в случае, если мошенники взяли на вас кредит. Об этом сообщает РБК.

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Сначала пострадавшим от злоумышленников предложили обратиться в МВД и подать заявление о мошенничестве. Эксперты советуют лично обратиться в отделение полиции, ведь онлайн-заявки могут рассматривать до 30 дней.

Параллельно следует связаться с представителями банка, в котором был оформлен кредит, и направить им официальное заявление с требованием провести внутреннее расследование, а также приостановить действие договора. В публикации отмечается, что в большинстве случаев кредитные организации готовы пойти навстречу.

В случае, если банк отказывается признавать факт мошенничества, пострадавшим рекомендуют обратиться через онлайн-приемную в Центральный банк России. Если кредит оформили в микрофинансовой организации, эксперты советуют подать жалобу в саморегулируемую организацию, в которую она входит, отмечается в публикации.

Накануне российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий введение мер для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству.