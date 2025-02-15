Эксперт объяснил молодым россиянам, как накопить 10 миллионов рублей к пенсии

Молодые россияне смогут накопить 10 миллионов рублей и раньше выйти на пенсию, если начнут откладывать 10-15 процентов от своего дохода. Об этом рассказал директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.

Эксперт объяснил молодым россиянам, как накопить 10 миллионов рублей к пенсии
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По словам эксперта, при отсутствии регулярных обязательных платежей, например, кредитов, платы за аренду жилья или ипотеки, сумму можно увеличить и до 30 процентов. Однако специалист предупредил, что уходить в крайности не стоит, поскольку важно соблюдать баланс и оставлять себе свободные деньги на развлечения.

Директор по инвестициям уточнил, что в первую очередь необходимо следовать базовым финансовым правилам. Сперва нужно сформировать резерв в размере доходов за три-шесть месяцев на случай непредвиденной ситуации, после чего отложить накопленную часть на сумму примерно годового дохода.

После эксперт посоветовал организовать пенсионный резерв, способный обеспечить доход после ухода с работы не ниже 40 процентов от нынешнего, и в качестве четвертой ступени — инвестировать.

Приступая к инвестированию, стоит определиться с форматом самостоятельное инвестирование или в рамках готовых инвестиционных решений. В отсутствие опыта, мы бы рекомендовали отдавать предпочтение готовым инвестиционным решениям, передает слова Тихомирова РБК.

Молодежи и в самом деле стоит задуматься о создании финансового резерва к старости: председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предупредил о том, что размер пенсионных выплат в России к 2047 году упадет в два раза из-за снижения числа работающих людей.

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Александр Тихомиров