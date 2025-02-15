Эксперт объяснил молодым россиянам, как накопить 10 миллионов рублей к пенсии

Молодые россияне смогут накопить 10 миллионов рублей и раньше выйти на пенсию, если начнут откладывать 10-15 процентов от своего дохода. Об этом рассказал директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров.

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По словам эксперта, при отсутствии регулярных обязательных платежей, например, кредитов, платы за аренду жилья или ипотеки, сумму можно увеличить и до 30 процентов. Однако специалист предупредил, что уходить в крайности не стоит, поскольку важно соблюдать баланс и оставлять себе свободные деньги на развлечения.

Директор по инвестициям уточнил, что в первую очередь необходимо следовать базовым финансовым правилам. Сперва нужно сформировать резерв в размере доходов за три-шесть месяцев на случай непредвиденной ситуации, после чего отложить накопленную часть на сумму примерно годового дохода.

После эксперт посоветовал организовать пенсионный резерв, способный обеспечить доход после ухода с работы не ниже 40 процентов от нынешнего, и в качестве четвертой ступени — инвестировать.

— П р и с т у п а я к и н в е с т и р о в а н и ю , с т о и т о п р е д е л и т ь с я с ф о р м а т о м — с а м о с т о я т е л ь н о е и н в е с т и р о в а н и е и л и в р а м к а х г о т о в ы х и н в е с т и ц и о н н ы х р е ш е н и й . В о т с у т с т в и е о п ы т а , м ы б ы р е к о м е н д о в а л и о т д а в а т ь п р е д п о ч т е н и е г о т о в ы м и н в е с т и ц и о н н ы м р е ш е н и я м , — п е р е д а е т с л о в а Тихомирова РБК.

Молодежи и в самом деле стоит задуматься о создании финансового резерва к старости: председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предупредил о том, что размер пенсионных выплат в России к 2047 году упадет в два раза из-за снижения числа работающих людей.