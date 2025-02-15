На Дальнем Востоке зафиксировали снижение отпускных цен на красную икру
Рыбаки постепенно снижают отпускные цены на красную икру, дефицита не ожидается, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
В ВАРПЭ отметили, что в закупке у рыбаков цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тыс. рублей за килограмм — в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года, на икру кеты — от 5,5 тыс. рублей за килограмм (на 15% ниже).
По данным ассоциации, в оптовом сегменте в Центральном федеральном округе цены также снижаются, но не столь значительно: оптовая цена икры горбуши в столице уменьшилась менее чем на 1%, до 8 тыс. рублей за килограмм, в то время как по икре кеты более заметное снижение — на 7% (средняя цена — 8 тысяч рублей за килограмм).
Президент ВАРПЭ Герман Зверев разъяснил, что на складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, «как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке».
«Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам - Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет», — подчеркнул предприниматель.
Зверев пояснил, что традиционно летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина. С конца января стоимость стремительно снижаются, так как задача рыбаков — продать остатки и освободить холодильные мощности для продукции нового улова, констатировал глава ассоциации.