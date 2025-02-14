В МВД предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники стали использовать для обмана россиян многоэтапные схемы, в которой представляются сотрудникам поликлиник, технической поддержки портала «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

© Вечерняя Москва

Преступники связываются с жертвами и называются работниками медицинского учреждения, после чего под предлогом записи на прием или диспансеризацию выманивают код из СМС для входа в личный кабинет и отправляют заявки на получение кредита в банки или микрофинансовые организации. По другой схеме, злоумышленники рассылают поддельные оповещения, по которым жертва понимает, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан.

В том же сообщении указывается номер «службы поддержки» портала, который на самом деле принадлежит мошенникам. Фальшивая техническая поддержка подтверждает взлом и уведомляет о необходимости обратиться за помощью Росфинмониторинга, чтобы «спасти деньги». Поддельное ведомство сообщает о том, что для дальнейшей работы необходимо написать заявление, к которому требуется с двух сторон сфотографировать банковскую карту.

— М о ш е н н и к и и з о щ р я ю т с я в с ё б о л ь ш е . Д л я с о з д а н и я н е о б х о д и м о г о п с и х о л о г и ч е с к о г о э ф ф е к т а в с л о ж н о й , м н о г о э т а п н о й с х е м е ф и г у р и р у ю т ф э й к о в ы е с п е ц и а л и с т ы , — п е р е д а е т о ф и ц и а л ь н ы й Telegram-канале подразделения министерства.

Специалисты также обнаружили серьезную уязвимость в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, которая дает возможность шпионскому программному обеспечению проникать на устройства пользователей без их ведома.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.