Набиуллина: ЦБ не имеет полномочий по заморозке вкладов

Банк России не имеет полномочий по заморозке вкладов, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что у Центробанка по законодательству нет полномочий для заморозки вкладов.

" К р о м е т о г о , э т и п о л н о м о ч и я а б с о л ю т н о н е н у ж н ы . К а к я у ж е г о в о р и л а , э т о б е с с м ы с л и ц а " , – п о д ч е р к н у л а г л а в а ЦБ.

Ранее в ЦБ уже называли идею заморозки вкладов абсурдной, напомнив, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Там указали, что такими действиями будут подорваны не только основы банковской системы, но и финансовая стабильность страны.

Кроме того, регулятор опроверг слухи о том, что ЦБ может использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией как альтернативу повышению ключевой ставки, заявив, что такое предположение говорит о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует Банк России.