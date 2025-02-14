Три казахстанских банка возобновили выдачу карт россиянам

Три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт нерезидентам. Об этом со ссылкой на колл-центры в кредитных организациях соседней страны сообщает «Интерфакс».

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Восстановить выдачу карт россиянам решили Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ». В первой организации предоставляют услугу тем, у кого есть вид на жительство в республике.

« K a s p i G o l d м о г у т п о л у ч и т ь г р а ж д а н е с т р а н Е в р а з и й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о ю з а (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане», — добавили в Kaspi Bank.

ВТБ (Казахстан) выдает нерезидентам карты «Мир» сроком на год. Для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет, отметили в организации.

В середине января власти Казахстана решили ограничить срок действия платежных карт нерезидентов одним годом. Эту меру объяснили стремлением минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Неделей позже Home Credit Bank и «Каспи» остановили открытие дебетовых карт для нерезидентов. В конце января этот список пополнили Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и ДО АО «Банк ВТБ».