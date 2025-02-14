Россиянам не дали воспользоваться укреплением рубля

Разница между курсами покупки и продажи валюты в российских обменниках вдвое выше стандартного уровня, достигая местами 10 рублей. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, средний спред в крупнейших банках вырос на фоне вчерашнего резкого укрепления нацвалюты до 6,5 рубля — приобретают у граждан доллар примерно по 90,7 рубля, тогда как продать его готовы только за 97,2. При этом в материале отмечается, что обычной является курсовая разница в 3-4 рубля.

Более того, накануне сообщалось, что некоторые обменники и вовсе закрылись после того, как доллар упал ниже 90 рублей, не дав возможности покупателям воспользоваться его ослаблением.

Россиянам дали совет по поводу вложений на фоне падения доллара

Расширение спредов является обычной реакцией рынка наличной валюты на резкое колебание курсов. Так, в июне 2024 года после введения западных санкций против Мосбиржи показатель для сделок с долларами и евро подскакивал в полтора раза, но к концу лета снизился до более привычных уровней в 2,57 и 2,84 рубля соответственно.