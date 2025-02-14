Названо условие, при котором банки заставят досрочно погасить ипотеку

В соответствии с законодательством, банк имеет право требовать досрочного возврата ипотечного кредита только при наличии определенных обстоятельств. Об этом заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина в беседе с агентством «Прайм».

По словам собеседницы, требование может прозвучать, если заемщик использовал кредитные деньги не по назначению, регулярно допускал просрочки по платежам (более 60 дней за последние полгода) и не оформил обязательное страхование заложенного имущества в течение 30 дней. При этом банки не имеют права произвольно требовать досрочного погашения ипотеки, добавил она.

Шайдуллина отметила, что изменение финансового положения заемщика, смена работы или места жительства не могут служить законными основаниями для подобных требований. Если банк настаивает на досрочном погашении кредита по таким причинам, заемщик имеет право оспорить это решение, добавила она.

В случае, если заемщик получил уведомление о необходимости досрочного погашения кредита, у него есть 30 дней на выполнение своих обязательств.

Однако существуют способы урегулирования этой ситуации, такие как ипотечные каникулы или реструктуризация долга. Для этого необходимо активно взаимодействовать с банком и внимательно изучить условия кредитного договора перед его подписанием, отметила эксперт.