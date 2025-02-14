В Госдуме назвали признаки фальшивой денежной купюры

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция "КПРФ"), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал в беседе с ТАСС о том, как распознать фальшивую купюру и как безопасно избавиться от нее, не став объектом уголовного преследования за сбыт поддельных денег.

" С н и ж е н и е у р о в н я ф а л ь ш и в ы х д е н е г в Р о с с и и д о м и н и м а л ь н о г о п о к а з а т е л я з а п о с л е д н и е г о д ы с в я з а н о с ц е л ы м р я д о м ф а к т о р о в , с р е д и к о т о р ы х - у с и л е н и е з а щ и т ы б а н к н о т , с о в е р ш е н с т в о в а н и е б а н к о в с к и х т е х н о л о г и й и р а з в и т и е б е з н а л и ч н ы х р а с ч е т о в . Н е с м о т р я н а э т о , р и с к с т о л к н у т ь с я с п о д д е л ь н ы м и д е н ь г а м и в с е е щ е о с т а е т с я " , - у к а з а л о н .

Распознать фальшивку можно по нескольким визуальным признакам, рассказал Гаврилов.

" В о - п е р в ы х , н а с т о я щ а я б а н к н о т а о б л а д а е т о щ у т и м ы м р е л ь е ф о м - н е к о т о р ы е э л е м е н т ы н а н е й д о л ж н ы ч у в с т в о в а т ь с я н а о щ у п ь . В о - в т о р ы х , в о д я н о й з н а к н а п р о с в е т е д о л ж е н б ы т ь п л а в н ы м и д е т а л и з и р о в а н н ы м , а н е с л и ш к о м к о н т р а с т н ы м и л и р а з м ы т ы м . М е т а л л и з и р о в а н н а я н и т ь ( у з к а я б л е с т я щ а я п о л о с к а в н у т р и б у м а г и ) п р и н а к л о н е в ы г л я д и т к а к ц е л ь н а я т е м н а я п о л о с а , а п р и п р о с в е ч и в а н и и д е м о н с т р и р у е т п о в т о р я ю щ и е с я с и м в о л ы . Н а к о н е ц , с л о ж н ы е о п т и ч е с к и е э ф ф е к т ы , т а к и е к а к к и п п - э ф ф е к т ( п р и н а к л о н е б а н к н о т ы н е к о т о р ы е и з о б р а ж е н и я б у д т о м е н я ю т с в о е п о л о ж е н и е - с т а н о в я т с я т о б л и ж е , т о д а л ь ш е ) и м у а р о в ы е у з о р ы ( с п е ц и а л ь н ы е п е р е л и в а ю щ и е с я п о л о с ы , с о з д а ю щ и е э ф ф е к т р а д у ж н о г о м е р ц а н и я ) , п о з в о л я ю т в ы я в и т ь п о д д е л к у п р и и з м е н е н и и у г л а о б з о р а " , - п о я с н и л о н .

При обнаружении подозрительной купюры следует избегать попыток расплатиться ею - это может квалифицироваться как сбыт поддельных денег и повлечь уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ, предупредил депутат.

" Е с л и п о д д е л к а в ы я в л е н а в м а г а з и н е , с л е д у е т п о т р е б о в а т ь в о з в р а т а к у п ю р ы и с а м о с т о я т е л ь н о п е р е д а т ь е е в б а н к и л и п о л и ц и ю д л я п р о в е д е н и я э к с п е р т и з ы . В с л у ч а е , е с л и ф а л ь ш и в к а о к а з а л а с ь в р у к а х с л у ч а й н о , в а ж н о п о д р о б н о р а с с к а з а т ь с о т р у д н и к а м п о л и ц и и и л и б а н к а о т о м , г д е о н а б ы л а п о л у ч е н а , ч т о б ы и з б е ж а т ь о б в и н е н и й в у м ы ш л е н н о м р а с п р о с т р а н е н и и " , - п о д ч е р к н у л г л а в а к о м и т е т а .

Как подтвердить происхождение купюры

Если поддельная купюра выявлена при попытке оплаты, доказать свою непричастность можно, предоставив информацию о ее происхождении: если банкнота была получена в банке или банкомате, это можно подтвердить выпиской о снятии наличных.

" В п р о т и в н о м с л у ч а е с и т у а ц и я т р е б у е т д е т а л ь н о г о р а з б и р а т е л ь с т в а , и в с е о б с т о я т е л ь с т в а п о п а д а н и я д е н е г в о б о р о т ф и к с и р у ю т с я в х о д е с л е д с т в и я " , - о т м е т и л д е п у т а т .

Совокупность технических решений, совершенствование систем контроля и сокращение наличного оборота привели к заметному снижению уровня фальшивомонетничества.

" О д н а к о в н и м а т е л ь н о с т ь п р и р а б о т е с н а л и ч н ы м и д е н ь г а м и о с т а е т с я а к т у а л ь н о й - д а ж е п р и н и з к о м к о л и ч е с т в е п о д д е л о к в о б р а щ е н и и в е р о я т н о с т ь и х п о п а д а н и я в к о ш е л е к н е л ь з я и с к л ю ч а т ь п о л н о с т ь ю " , - з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Уровень фальшивомонетничества в 2024 году достиг минимального значения за последние годы: за минувший год было выявлено более 8 тыс. поддельных купюр, в основном подделывают купюры номиналом 5 тыс. рублей (64%) и 1 тыс. рублей (27%), сообщила 12 февраля пресс-служба ЦБ РФ.