Россиянам дали совет по поводу вложений на фоне падения доллара

Несмотря на падение цены доллара к рублю, лучше всего в настоящее время вкладываться в золото, а не в валюту, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экономиста, финансового аналитика Александра Разуваева.

По словам экономиста, доллар сейчас точно покупать не стоит, но можно купить золото, которое торгуется с американской валютой.

« Я у в е р е н , ч т о о н [ д о л л а р ] т а к х о р о ш о п р о с е л , п о т о м у ч т о п р о с т о й з о л о т а , т а м п р о с т о н е т т р е н д о в , в о о б щ е н и к а к и х , в о т л и ч и е о т в а л ю т ы . К у п и л ф у н т , и в с е . П о т о м у ч т о [ п р е з и д е н т С Ш А Д о н а л ь д ] Т р а м п — э т о а г р е с с и в н а я г е о п о л и т и к а , з о л о т о п о д о р о ж а е т » , — с к а з а л э к с п е р т .

Накануне кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые купили доллары, с января по 12 февраля 2025 года потеряли на этих вложениях около 9%, или 9 тыс. рублей с каждых 100 тыс. рублей.

Курс доллара на международном рынке рухнул

На этой неделе доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко выразил мнение, согласно которому курс доллара снизится до 85-90 рублей в 2025 году.