Путин подписал закон о повышении пенсий военным
Пенсии военных будут проиндексированы - с 1 марта марта бывшие военнослужащие, а также стражи порядка получат добавку, исходя из реального размера инфляции (9,5 процента). Направленный на это закон подписал президент России Владимир Путин.
Индексация будет проведена с 1 января нынешнего года. То есть речь идет о перерасчете: в результате военные пенсионеры получат доплату к уже произведенным выплатам за январь и февраль.
Инициатива была подготовлена правительством по поручению президента.
"Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году, причем тоже задним числом, с 1 января 2025 года", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 22 января.
Дело в том, что фактический уровень инфляции в прошлом году составил 9,5 процента. Еще в прошлом октябре военные пенсии были увеличены на 5,1%, теперь же власти дополнительно повысили их на 4,4%. Все необходимое финансирование для этой доплаты предусмотрено, заверил 8 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.
Довести индексацию военных пенсий до указанной величины предлагается за счет увеличения доли денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии. Этот показатель повышается с 89,83 до 93,59 процента. Это и приведет к суммарному увеличению военных пенсий на 9,5 процентов в течение года. Отметим, что, в соответствии с законом о бюджете РФ на 2025 год, военных пенсионеров ждет еще одно повышение: в октябре 2025 года предусмотрена индексация денежного довольствия военнослужащих на 4,5 процента.
"И, как следствие, военные пенсии также будут увеличены на эти же параметры", - сообщил ранее глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Между тем речь идет о пенсиях не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий - полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, Росгвардии. Как заявила замминистра обороны Анна Цивилева, вдовы военных тоже будут получать повышенную пенсию - новый закон касается и их. Всем вышеуказанным категориям, по ее словам, "доплата будет произведена вместе с пенсией за март, то есть 1 марта все получат эти выплаты".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что задача законодателей - "поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок". Он отметил, что для властей это непросто - повышать социальные выплаты в ситуации санкций и вызовов.
Однако ранее было принято решение о повышении страховых пенсий, о возвращение индексации работающим пенсионерам, а теперь - и о повышении для бывших военных и других категорий. "Нормы касаются примерно 3 млн российских пенсионеров", - уточнил спикер.
"Государство свои обязательства социального характера исполняет в полном объеме. После принятия данного федерального закона размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, повысится до 93,59 процента", - сказал зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев, представляя в СФ данный документ.