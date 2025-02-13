Путин подписал закон о повышении пенсий военным

Пенсии военных будут проиндексированы - с 1 марта марта бывшие военнослужащие, а также стражи порядка получат добавку, исходя из реального размера инфляции (9,5 процента). Направленный на это закон подписал президент России Владимир Путин.

Индексация будет проведена с 1 января нынешнего года. То есть речь идет о перерасчете: в результате военные пенсионеры получат доплату к уже произведенным выплатам за январь и февраль.

Инициатива была подготовлена правительством по поручению президента.

" С ч и т а ю п р а в и л ь н ы м и с п р а в е д л и в ы м в о т н о ш е н и и в о е н н ы х п е н с и о н е р о в с д е л а т ь д о п о л н и т е л ь н у ю и н д е к с а ц и ю с у ч е т о м ф а к т и ч е с к о г о р о с т а ц е н в п р о ш л о м г о д у , п р и ч е м т о ж е з а д н и м ч и с л о м , с 1 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а " , - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 22 января.

Дело в том, что фактический уровень инфляции в прошлом году составил 9,5 процента. Еще в прошлом октябре военные пенсии были увеличены на 5,1%, теперь же власти дополнительно повысили их на 4,4%. Все необходимое финансирование для этой доплаты предусмотрено, заверил 8 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Довести индексацию военных пенсий до указанной величины предлагается за счет увеличения доли денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии. Этот показатель повышается с 89,83 до 93,59 процента. Это и приведет к суммарному увеличению военных пенсий на 9,5 процентов в течение года. Отметим, что, в соответствии с законом о бюджете РФ на 2025 год, военных пенсионеров ждет еще одно повышение: в октябре 2025 года предусмотрена индексация денежного довольствия военнослужащих на 4,5 процента.

" И , к а к с л е д с т в и е , в о е н н ы е п е н с и и т а к ж е б у д у т у в е л и ч е н ы н а э т и ж е п а р а м е т р ы " , - с о о б щ и л р а н е е г л а в а К о м и т е т а ГД по обороне Андрей Картаполов.

Между тем речь идет о пенсиях не только бывших военнослужащих, но и приравненных к ним категорий - полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, Росгвардии. Как заявила замминистра обороны Анна Цивилева, вдовы военных тоже будут получать повышенную пенсию - новый закон касается и их. Всем вышеуказанным категориям, по ее словам, "доплата будет произведена вместе с пенсией за март, то есть 1 марта все получат эти выплаты".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что задача законодателей - "поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок". Он отметил, что для властей это непросто - повышать социальные выплаты в ситуации санкций и вызовов.

Однако ранее было принято решение о повышении страховых пенсий, о возвращение индексации работающим пенсионерам, а теперь - и о повышении для бывших военных и других категорий. "Нормы касаются примерно 3 млн российских пенсионеров", - уточнил спикер.