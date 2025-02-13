Россиян отговорили от одного действия при беседе с мошенниками

ЦБ о попытках дразнить мошенников: опасная тактика
Специалисты Центробанка РФ посоветовали россиянам сразу класть трубку при звонках злоумышленников. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В ЦБ уточнили, что единственная правильная реакция на звонок мошенника — завершение разговора и блокировка номера. Кроме того, на афериста можно пожаловаться в свой банк.
«Пытаться дразнить мошенников — опасная тактика. Во-первых, они искусно применяют методы психологического воздействия. Человек, даже понимая, что говорит с мошенниками, может поддаться на их уловки и случайно выдать чувствительную информацию и рискует потерять деньги», — отметили в пресс-службе.
В Банке России заметили, что в ответ на грубые или дерзкие слова мошенники могут включить номер телефона в программу-бомбер, и абоненту начнет поступать много спама и сообщений.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил ранее, что аферисты помещают «особо отличившихся» собеседников в черный список, фигурантов которого «прогоняют» через все возможные способы отъема денег в надежде, что хоть на какой-то жертва попадется.
Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег
По его данным, жулики также могут при помощи программ использовать номер «шутника» как источник звонков, чтобы жертвы указывали его в заявлении в правоохранительные органы.
Гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко отметил, в свою очередь, что попытки поиздеваться над телефонными мошенниками могут вызвать раздражение с их стороны, а «месть может оказаться хуже, чем потеря небольших сумм денег».