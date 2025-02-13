Новые тарифы на электроэнергию ударили по владельцам частных домов

Стоимость электроэнергии в частных домах увеличилась в 2,5–3 раза. Жители России подводят итоги первого месяца с новыми тарифами ЖКХ, получив счета за электроэнергию на сумму 50 тысяч рублей.

Владельцы частных домов, отапливаемых с помощью электрических котлов, были шокированы новой системой оплаты за потребление электроэнергии. Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа пришли счета на сумму от 35 до 50 тысяч рублей за январь, а в теплом Краснодарском крае — до 30 тысяч, хотя еще месяц назад они платили за электричество в 2,5 раза меньше. Жительница Подмосковья, владеющая домом площадью 90 квадратных метров, заплатила за январь 23 тысячи вместо обычных десяти. При этом она не проживает в доме, а только поддерживает тепло, чтобы не замерзали водяные полы.

Новые тарифы на электроэнергию особенно сильно ударили по владельцам частных домов, использующим электричество для отопления. Их населенные пункты еще не газифицированы или технически не могут быть газифицированы, что делает их уязвимыми перед высокими тарифами. Даже в Московской области, в ста километрах от МКАД, есть такие территории. Однако изменить высокие тарифы на электроэнергию сложно. Для этого необходимо предоставить множество документов и справок, передает Telegram-канал Shot.

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С 1 января 2025 года в регионах ввели три диапазона потребления электроэнергии: до 3900 киловатт-час в месяц — рост на 12 процентов; до 6000 киловатт-час в месяц — стоимость будет не ниже экономически обоснованного показателя; более 6000 киловатт-час в месяц — оплата как для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения. Таким образом, тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов страны, однако это затронет не всех россиян.