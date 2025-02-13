В России изменились правила использования маткапитала: куда можно потратить

С 13 февраля в России вступают в силу новые правила использования материнского капитала. О том, как следует потратить деньги, рассказывает Ura.ru.

Как отмечается, теперь для покупки жилья потребуется специальное разрешение, подтверждающее, что помещение пригодно для проживания. В материале говорится, что средства материнского капитала можно использовать для приобретения жилья. Зачастую эти деньги направляют на то, чтобы погасить основную часть жилищного кредита, рефинансировать его или внести первый платеж. При этом наличие дополнительных личных накоплений повышает вероятность одобрения займа.

Кроме того, в статье отмечается, что на деньги материнского капитала можно построить загородный дом или провести его перестройку.

При этом возможно строительство как на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, так и на садовых участках. Однако приобретение земли или жилых помещений с использованием материнского капитала не предусмотрено, отмечается в материале.