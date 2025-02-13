За сколько лет россияне могут накопить на первый взнос по ипотеке

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг назвал срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в 20%. По словам эксперта, с учетом медианной зарплаты по России он составляет четыре года, передает агентство «Прайм».

Гольдберг отметил, что срок накопления на первоначальный взнос для средней семьи составляет 2,5-3 года, если исходить из средней зарплаты по стране. В прошлом году средняя зарплата по РФ достигла свыше 80 тысяч рублей, подчеркнул он. По словам эксперта, средняя зарплата учитывает и самые высокодоходные группы населения с доходами выше 200 тысяч рублей.

Ранее Гольдберг заявил РИА Новости, что в 2025 объем выдачи льготной ипотеки достигнет примерно 2,3–2,6 триллиона рублей. Как уточнил собеседник, всего, как по рыночным, так и по льготным программам, будет выдано 1 миллион – 1,2 миллиона ипотечных кредитов, примерно на 4 триллиона рублей.