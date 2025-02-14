Названа минимальная цена букета из роз

Минимальная стоимость букетов в магазинах крупных торговых сетей России начинается от 419 рублей - это цена букета из пяти роз, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

" М и н и м а л ь н а я с т о и м о с т ь б у к е т о в в т о р г о в ы х с е т я х н а ч и н а е т с я о т 4 1 8 , 9 9 р у б л я . З а э т у с у м м у м о ж н о п р и о б р е с т и б у к е т и з п я т и к у с т о в ы х р о з . Б ю д ж е т н ы й м и к с - б у к е т о б о й д е т с я в 8 6 9 , 9 р у б л я - э т о к о м п о з и ц и я и з к у с т о в ы х р о з и г е р м и н и " , - о т м е т и л Караваев.

Он указал, что в ассортименте крупных торговых сетей к середине февраля представлено от двух до девяти наименований букетов в зависимости от формата магазинов.

Основу ассортимента цветов у ретейлеров составляют монобукеты из хризантем, гермини, гербер, тюльпанов, кустовых роз и роз на высоком стебле, а также микс-букеты из кустовых роз, гермини и зелени или гербер с зеленью.