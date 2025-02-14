Эксперт рассказала, как сэкономить до 5 тысяч рублей на счетах за свет

Если следить за состоянием сантехники и энергопотреблением, то можно экономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), рассказала эксперт в сфере недвижимости, гендиректор УК "ТЕРРА" Юлия Федорова, пишет "Лента.ру".

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Так, избежать лишних трат за воду можно, если регулярно проверять сантехнику на предмет протечек. По словам эксперта, даже небольшое подтекание крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, что за месяц выльется в 720 литров и дополнительные 50 рублей в счете. Из-за неисправного бачка унитаза можно потерять до 2 тысяч литров воды в сутки, а за месяц - 60 тысяч литров. Это уже несколько тысяч рублей.

Федорова напомнила, что экономить помогают приборы учета. Без них придется платить по нормативам с повышающим коэффициентом, что значительно увеличивает расходы.

Электричества меньше потребляет энергосберегающая техника не ниже класса А, говорит эксперт. Кроме того, до 5 тысячи рублей в год на нем можно сэкономить, если заменить все лампы накаливания на светодиодные. Наконец, холодильник лучше ставить подальше от источников тепла, а в чайник наливать только необходимое количество воды, добавила эксперт.

Эксперты рассказали о способах сэкономить на «коммуналке»

Федорова также обратила внимание, что при длительном отсутствии по месту жительства можно получить перерасчет за коммунальные услуги. Для этого нужно предоставить управляющей компании документы, подтверждающие, что вас дома не было. Это могут быть билеты, путевки, справки.