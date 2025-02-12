В Госдуме высказались об обратном эффекте идеи продлить оплачиваемый декретный отпуск
Продление оплачиваемого декретного отпуска до трех лет может иметь обратный эффект, предупредил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Об идее он высказался в беседе с «Лентой.ру».
Ранее о том, что в нижней палате обсуждается данный вопрос, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, очень много женщин побудит в этот период родить еще одного ребенка.
«Идея, безусловно, очень хорошая, но мы не понимаем, во-первых, кто будет компенсировать серьезные выпадающие доходы у предприятий, учитывая не самую простую экономическую ситуацию, и не станет ли это иметь обратный эффект в виде того, что предприятия будут крайне неохотно связываться с девушками, которые планируют беременность, потому что это обернется им длительным оплачиванием отпуска по уходу за ребенком. Я думаю, что этот вопрос нужно дополнительно обсудить и все-таки приступать к его рассмотрению после цифр, которые мы получим», — поделился депутат.
Ранее стало известно, что российским студенткам на очной форме обучения повысят декретные на 74,9-235,4 тысяч рублей в зависимости от региона.
До этого сообщалось, что пособие по беременностям и родам в некоторых случаях может превысить миллион рублей.