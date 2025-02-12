Названы самые эффективные способы накопить на старость

Открытие депозитного счета в молодом возрасте может стать первым шагом к формированию финансового резерва на старость. Об этом заявил эксперт Андрей Бархота каналу «Москва 24».

По словам собеседника, прежде всего, в России уже более двух десятилетий существует система страхования вкладов. Кроме того, при открытии вклада можно дополнительно защитить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка, который показывает его способность выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме и в срок.

Бархота подчеркнул, что можно регулярно откладывать 3–5% от дохода и в любой момент без проблем получить доступ к средствам, так как депозиты отличаются высокой ликвидностью. Еще один вариант — рассмотреть возможность инвестирования в негосударственные пенсионные фонды, отметил эксперт. Но средства из этих фондов нельзя будет забрать до наступления пенсионного возраста, добавил он. Также специалист напомнил о возможности инвестировать деньги в драгоценные металлы и недвижимость.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил aif.ru, что, накопив 145 индивидуальных пенсионных коэффициентов, можно получать пенсию в размере 30 тысяч рублей. Ее могут назначить уже в текущем году, добавил он.