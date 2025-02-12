Повышение пенсий с 1 марта: кому ждать прибавки
Часть пенсионеров получит прибавку в марте 2025 года. Издание Life рассказало, кому положены новые выплаты и на сколько вырастут пенсии.
В Государственной Думе отметили, что с 1 марта военные пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат на 9,5%. В настоящее время рассматривается законопроект, который позволит осуществить эту индексацию. Это означает, что военные пенсионеры получат дополнительную прибавку к своим пенсиям, говорится в публикации.
Подчеркивается, что в соответствии с графиком, доплаты к военным пенсиям за январь и февраль 2025 года будут произведены одновременно с выплатой за март. По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Ноженко, пенсии увеличатся и у тех пожилых людей, которым в марте исполнится 80 лет. Это также касается тех, кто в марте получит первую группу инвалидности. Размер прибавки для них составит 8907 рублей 70 копеек, добавила собеседница.
«Эта прибавка затрагивает получателей страховой пенсии. Людям старше 80 лет и инвалидам первой группы положена двойная фиксированная выплата. Прибавку делают после того, как появилось на нее право», — заявила юрист.
Также в материале говорится, что с 1 февраля проводится перерасчет надбавок к пенсии для работников летных экипажей и сотрудников угольной промышленности. Он осуществляется четыре раза в год. Для представителей этих профессий, работающих в условиях, которые считаются вредными и тяжелыми, предусмотрена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, подчеркивается в статье.