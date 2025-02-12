В России подорожали билеты на фестивали и концерты

Стоимость билетов на фестивали в 2024 году увеличилась на 75%, или более чем в 1,5 раза, из-за возросших гонораров артистов, высокого спроса, расходов на организацию более технологичных шоу и обеспечение безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора одного из крупнейших билетных сервисов Kassir.ru Елену Глуховскую.

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Вторым направлением по темпам роста спроса в минувшем году стали спортивные соревнования. Продажи на турниры в денежном эквиваленте выросли на 100%, при этом средняя стоимость билетов сократилась на 9%, до 592 рублей за билет, рассказала Глуховская.

При этом рынок концертов в стране, по данным Kassir.ru, относительно стабилен. Количество проданных билетов в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло на 10%, а средняя стоимость увеличилась всего на 7%, до 2524 рублей.

Средний чек на театральные постановки в 2024 году вырос на 6%, до 2030 рублей.

Количество проданных билетов в музеи на сайте Kassir.ru выросло на 11%. Средняя цена увеличилась на 28% до 397 рублей.