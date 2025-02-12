Минстрой разъяснил, как оплачивать отопление с марта

Вариантов, как оплачивать отопление, с марта станет меньше. Вступит в силу постановление правительства, принятое еще прошлым летом.

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Сейчас, пояснила пресс-служба Минстроя в ответ на запрос "Российской газеты", у российских регионов есть право выбирать один из двух способов оплаты отопления: по фактическим показаниям счетчиков в течение отопительного периода (тогда зимой квартплата больше, чем летом) или же равномерно в течение календарного года (платежи за тепло каждый месяц одинаковые).

С марта 2025 года вступает в силу постановление правительства от 29 августа 2024 года. В соответствии с ним регионы, где жители платят за отопление по факту, утратят право принимать решение о переходе на равномерный способ оплаты в течение года. Те же субъекты, в которых платят за отопление равномерно в течение года, смогут продолжить применение этого способа либо перейти на оплату по факту.

Стоит отметить, что способ оплаты отопления по факту потребления исключает взимание платежей в летний период, а также обеспечивает соответствие объема потребленного тепла значению в квитанциях, подчеркнула пресс-служба минстроя. Кроме того, такой метод исключает корректировку платы за отопление, проводимую в течение года, следующего за расчетным, и исключает споры, связанные с корректировкой при переходе права собственности на квартиру от одного лица к другому.

В начале 2022 года жители регионов, где оплачивают отопление равномерными платежами (сумма каждый месяц в течение года одинакова, она рассчитывается из среднего потребления в предыдущие периоды), столкнулись с доначислениями им коммунальщиками солидных сумм. При этой схеме оплаты жителям в начале следующего года делали перерасчет, сверив, сколько тепла они оплатили, с показаниями общедомовых счетчиков. Из-за очень теплой предыдущей зимы и очень холодной следующей разрыв в количестве гигакалорий оказался велик, и суммы, которые выставили теплосети, шокировали жителей. В регионах, где отопление оплачивают исходя из фактических показаний счетчиков каждый месяц, таких ситуаций и таких скачков платежей не происходит.

Стоит отметить, что большая часть регионов уже оплачивает отопление по факту (только в холодное время года).

Добавим, что собственно с марта в самих платежках за квартиру ничего не меняется. Никто не принуждает регионы немедленно менять способ оплаты.