В ЦБ рассказали, как работает черный список мошенников

Заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев рассказал, как работает чёрный список мошенников.

« Б а н к и п о д к л ю ч е н ы к н а ш е й б а з е д а н н ы х и п е р е д а ю т в н е ё и н ф о р м а ц и ю о б о в с е х м о ш е н н и ч е с к и х о п е р а ц и я х и л и п о п ы т к а х о б м а н а и х к л и е н т о в . Т у д а в х о д я т р е к в и з и т ы с ч е т о в и к а р т , д а н н ы е о п о л у ч а т е л е п о х и щ е н н ы х д е н е г » , — з а я в и л о н в б е с е д е с с а й т о м kp.ru.

По его словам, в этой базе и системах защиты банков также учитываются запросы правоохранительных органов, где есть данные о лицах, возможно причастных к хищениям денег.

Как отметил Зубарев, в чёрный список попадают и так называемые дропперы, посредники мошенников, помогающие обналичивать средства.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура (ГП) России оспорила в судах около 2 тыс. кредитных договоров, заключённых под влиянием телефонных мошенников.