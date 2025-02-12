Назван лучший возраст для начала формирования пенсионных накоплений

Подходящее время для начала пенсионных накоплений — за 30 лет до выхода на пенсию, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева.

По его словам, говорить о формировании пенсионных накоплений, когда до пенсии осталось 5-10 лет, уже поздновато, поскольку в таком случае добавка к пенсии должна быть существенной. Студентам, считает экономист, рановато начинать думать о пенсии, особенно, если у них нет своего заработка.

Как отметил Беляев, в США, например, люди начинают формировать свои пенсионные планы уже с момента получения первой зарплаты.

Он добавил, что чем длительнее период накоплений на пенсию, тем больше окажется пенсионная подушка и тем меньше придется сокращать расходы после выхода на пенсию.

Накануне кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин посоветовал россиянам в возрасте от 18 лет откладывать по 1% от каждого получаемого дохода на пенсию.