В Госдуме рассказали о рисках отложенной оплаты покупок

Россиянам активно предлагают отовариваться по принципу "Купи сейчас, плати потом". Что скрывают заманчивые сплиты, доли, части и т.п. при оплате товаров, разъяснил в комментарии "РГ" председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

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" В с ф е р е д и с т а н ц и о н н о й и и н т е р н е т - т о р г о в л и п о т р е б и т е л я м в с е ч а щ е п р е д л а г а ю т н о в ы е ф и н а н с о в ы е и н с т р у м е н т ы , п р и з в а н н ы е о б л е г ч и т ь п р о ц е с с п о к у п к и . С р е д и т а к и х р е ш е н и й - р а з л и ч н ы е ф о р м ы о п л а т ы с о т с р о ч к о й п л а т е ж а , п р е д с т а в л е н н ы е в к а ч е с т в е у д о б н ы х с е р в и с о в " , - о т м е т и л д е п у т а т .

По его словам, этот метод известен как BNPL, или "купи сейчас, плати позже".

" О д н а к о з а ф а с а д о м у д о б с т в а о п л а т ы б е з н е г а т и в н ы х п о с л е д с т в и й в в и д е п е р е п л а т с к р ы в а ю т с я в а ж н ы е ю р и д и ч е с к и е н ю а н с ы , к о т о р ы е м о г у т с у щ е с т в е н н о п о в л и я т ь н а ф и н а н с о в ы е о б я з а т е л ь с т в а п о к у п а т е л я " , - п р е д у п р е д и л п а р л а м е н т а р и й .

Депутат напомнил, что привычные схемы потребительского кредитования, будь то микрозаймы или классические кредиты, строго регулируются законодательством. Микрофинансовые организации или банки, предоставляющие такие услуги, обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй, при этом права и обязанности сторон оформляются кредитными договорами или договорами займа.

Однако некоторые торговые площадки, по словам Гаврилова, используют альтернативные договорные конструкции, которые формально не подпадают под регулирование потребительского кредитования.

" Н о п о с у т и в ы п о л н я ю т а н а л о г и ч н у ю ф у н к ц и ю с ц е л ь ю с к р ы т ь м и к р о з а й м ы , - п о я с н и л о н . - Э т о д е л а е т с я д л я т о г о ч т о б ы с к р ы т ь с п л и т - о п л а т у , к о т о р а я п о с в о е й с у т и я в л я е т с я о б ы ч н ы м п о т р е б и т е л ь с к и м к р е д и т о м , н а к о т о р ы й с 1 м а р т а 2 0 2 5 г о д а п о к у п а т е л ь м о г б ы у с т а н о в и т ь с а м о з а п р е т , и н е н а п р а в л я т ь и н ф о р м а ц и ю в б ю р о к р е д и т н ы х и с т о р и й " .

Пример подмены

Одним из примеров применения такой подмены является заключение с покупателем договоров поручения, заявил депутат.

" В т а к и х с х е м а х н е к а я к о м м е р ч е с к а я о р г а н и з а ц и я , в ы с т у п а ю щ а я п о с р е д н и к о м , я к о б ы д е й с т в у е т в и н т е р е с а х п о к у п а т е л я , п р и о б р е т а я т о в а р з а н е г о , а з а т е м т р е б у я в о з м е щ е н и я п о н е с е н н ы х р а с х о д о в в р а с с р о ч к у , - у т о ч н и л г л а в а к о м и т е т а . - В о т л и ч и е о т к л а с с и ч е с к о г о з а й м а и л и к р е д и т а , п о д о б н ы е д о г о в о р ы м о г у т н е о т р а ж а т ь с я в к р е д и т н о й и с т о р и и , ч т о д е л а е т и х п р и в л е к а т е л ь н ы м и д л я т е х , к т о х о ч е т и з б е ж а т ь с л е д о в з а и м с т в о в а н и я " .

Однако с юридической точки зрения такие конструкции вызывают вопросы, поскольку фактически выполняют кредитную функцию без соблюдения установленных для этого требований, резюмировал он.

Как отличить

Различить классический кредитный договор и его скрытую вариацию можно по ряду признаков, о которых также сообщил парламентарий. Он напомнил, что в традиционном кредитном договоре одна сторона (кредитор или, если заключается договор займа, то займодавец) передает другой стороне (заемщику) определенную сумму денег, а заемщик обязуется ее вернуть с процентами в установленный срок.

" В с х е м а х с д о г о в о р а м и п о р у ч е н и я о т с у т с т в у е т п е р е д а ч а д е н е г н а п р я м у ю , а в з а м е н о ф о р м л я е т с я о б я з а т е л ь с т в о в о з м е с т и т ь и з д е р ж к и п о с р е д н и к а . И с т о ч к и з р е н и я к о н е ч н о г о п о т р е б и т е л я , к а ж е т с я , ч т о с у т ь о б я з а т е л ь с т в о с т а е т с я т о й ж е - р е г у л я р н ы е п л а т е ж и п о г р а ф и к у " , - з а я в и л Гаврилов.

Другие методы

Кроме договоров поручения применяются и иные схемы, например агентские договоры и договоры комиссии.

" О н и ф о р м а л ь н о н е п о д п а д а ю т п о д р е г у л и р о в а н и е к р е д и т о в а н и я , н о н а п р а к т и к е м о г у т п о в л е ч ь а н а л о г и ч н ы е п о с л е д с т в и я , - о т м е т и л г л а в а к о м и т е т а . - Н а п р и м е р , а г е н т с к и й д о г о в о р м о ж е т п р е д у с м а т р и в а т ь , ч т о п о с р е д н и к о п л а ч и в а е т п о к у п к у , а п о к у п а т е л ь к о м п е н с и р у е т р а с х о д ы в о п р е д е л е н н ы е с р о к и . П р и э т о м п р о ц е н т ы и л и к о м и с с и и м о г у т б ы т ь в к л ю ч е н ы в о б щ у ю с у м м у б е з ч е т к о г о у к а з а н и я , ч е м о б у с л о в л е н а п е р е п л а т а " .

Чем это опасно

" Т а к и е с х е м ы м о г у т с к р ы в а т ь з а в ы ш е н н ы е к о м и с с и и , д о п о л н и т е л ь н ы е п л а т е ж и з а в е д е н и е д о г о в о р а и л и а в т о м а т и ч е с к о е с п и с а н и е с р е д с т в с в а ш и х к а р т п р и п р о с р о ч к е , - п о я с н и л д е п у т а т . - Б о л е е т о г о , в д о г о в о р е м о ж е т б ы т ь п р о п и с а н о п р а в о к о м п а н и и в о д н о с т о р о н н е м п о р я д к е и з м е н я т ь у с л о в и я в ы п л а т , у в е л и ч и в а т ь р а з м е р п л а т е ж е й и л и н а ч и с л я т ь д о п о л н и т е л ь н ы е ш т р а ф ы , о к о т о р ы х к л и е н т н е б ы л з а р а н е е у в е д о м л е н " .

Некоторые договоры, по его словам, также содержат положения о передаче обязательств третьим лицам, включая коллекторские агентства, что может привести к агрессивному взысканию суммы по договору, звонкам родственникам и работе с данными без согласия клиента.

" В о з м о ж н ы с л у ч а и , к о г д а у с л о в и я д о г о в о р а д е л а ю т н е в о з м о ж н ы м д о с р о ч н о е п о г а ш е н и е с у м м ы з а т о в а р б е з д о п о л н и т е л ь н ы х з а т р а т , и л и п р е д у с м а т р и в а ю т а в т о м а т и ч е с к о е п р о д л е н и е о б я з а т е л ь с т в , п р е в р а щ а я в р е м е н н у ю р а с с р о ч к у в д о л г о с р о ч н у ю " , - д о б а в и л п а р л а м е н т а р и й .

Также важно учитывать, что скрытые механизмы увеличения стоимости и сложность отказа от дополнительных затрат уже после заключения таких договоров могут привести к неожиданным финансовым потерям и даже к судебным разбирательствам.

" В э т о й с в я з и с л е д у е т о б р а т и т ь в н и м а н и е в с е м т е м , к т о з а д у м ы в а е т с я и л и с о б л а з н я е т с я ч т о - т о п р и о б р е т а т ь д о л я м и , ч а с т я м и , с п л и т а м и и т . д . , ч т о в и н т е р н е т - т о р г о в л е в с е ч а щ е п р и м е н я ю т с я д о г о в о р н ы е к о н с т р у к ц и и , п о з в о л я ю щ и е о б х о д и т ь т р е б о в а н и я з а к о н о д а т е л ь с т в а о к р е д и т о в а н и и " , - п о я с н и л Гаврилов.

Советы от депутата

Потребителю, который не хочет оказаться в ситуации неосознанного кредитования, необходимо внимательно изучать условия предоставляемых услуг.

" В п е р в у ю о ч е р е д ь с т о и т о б р а т и т ь в н и м а н и е н а п р е д м е т д о г о в о р а , - р е к о м е н д о в а л г л а в а к о м и т е т а , - е с л и в т е к с т е у к а з а н о , ч т о к о м п а н и я п р и о б р е т а е т т о в а р о т и м е н и к л и е н т а и з а е г о с ч е т , а к л и е н т о б я з а н в о з м е с т и т ь п о н е с е н н ы е р а с х о д ы , п е р е д в а м и , в е р о я т н е е в с е г о , д о г о в о р п о р у ч е н и я . Т а к ж е с т о и т п р о в е р я т ь и н ф о р м а ц и ю о т о м , к а к и м о б р а з о м р а с с ч и т ы в а е т с я и т о г о в а я с у м м а в ы п л а т и п р и с у т с т в у ю т л и в д о г о в о р е ш т р а ф н ы е с а н к ц и и з а п р о с р о ч к у " .

Перед тем как воспользоваться новыми доступными заманчивыми финансовыми сервисами, необходимо обратить внимание на формулировки и уточнить, с кем именно и о чем заключается договор.

" П о т о м у ч т о н а з в а н и е д о г о в о р а м о ж е т н е с о в п а д а т ь с с у т ь ю е г о с о д е р ж а н и я , - о т м е т и л п а р л а м е н т а р и й . - Р а з б е р и т е с ь , к а к и е о б я з а т е л ь с т в а н а в а с н а к л а д ы в а ю т с я и к а к и е м е р ы п р е д у с м о т р е н ы , н а п р и м е р , з а п р о с р о ч к у п л а т е ж а . Т а к о й п о д х о д п о м о ж е т и з б е ж а т ь н е п р и я т н ы х н е о ж и д а н н о с т е й и п р а в и л ь н о о ц е н и т ь с в о и ф и н а н с о в ы е в о з м о ж н о с т и " .

Что готовят законодатели

Проблема таких сервисов для покупок якобы "с низким чеком", по его оценке, в том, что при их массовом применении отсутствует четкая система оценки уровня закредитованности потребителей, а также нет регуляции по размерам пеней и штрафов.

С 1 декабря 2025 года Центральный банк на основании нового законопроекта, если он будет принят, получит полномочия по регулированию BNPL-сервисов, включая контроль и надзор сферы, сбор отчетности и ведение реестра операторов услуг рассрочки, сообщил Гаврилов.