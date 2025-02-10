МВД рассказало о классической схеме мошенников от имени «Госуслуг»

Злоумышленники продолжают звонить россиянам, вводя в заблуждение насчет «обновления» аккаунта на «Госуслугах», предупредили в МВД России.

Основная цель подобных звонков – получить смс-код, который злоумышленники могут использовать для восстановления доступа к учетной записи пользователя, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Портал «Госуслуги» не обзванивает пользователей, это технически невозможно, так как, по официальным данным, сервисом пользуются более 110 млн человек, что делает организацию звонков экономически и организационно нереализуемой задачей, предупредили в ведомстве.

Чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, потребуется почти 7,5 тыс. операторов, что является колоссальной нагрузкой.

Для официальной связи «Госуслуги» используют личный кабинет пользователей, а информационные рассылки всегда приходят с одних и тех же адресов. Электронные письма отправляются с no-reply@gosuslugi.ru или no-reply@pos.gosuslugi.ru, а смс-сообщения поступают с короткого адреса gosuslugi.

Ранее в МВД предупреждали, что пенсионеры часто становятся жертвами мошеннических схем, когда злоумышленники звонят им с угрозами, а затем, представлялись полицейскими, предлагают помочь в «поимке» аферистов.