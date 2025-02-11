Госдума приняла закон об индексации пенсий военным

Государственная дума во вторник, 11 февраля, приняла закон, который предусматривает индексацию пенсий военным пенсионерам на 9,5 процента с 1 января 2025 года.

Согласно законопроекту, размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, увеличится до 93,59 процента, что соответствует уровню инфляции за 2024 год, которая составила 9,5 процента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что индексация будет осуществлена с 1 января 2025 года.

— Н а ш а з а д а ч а — п о д д е р ж а т ь т е х , к т о м н о г и е г о д ы с в о е й ж и з н и з а щ и щ а л с т р а н у и г р а ж д а н , о б е с п е ч и в а л б е з о п а с н о с т ь и п р а в о п о р я д о к , — п е р е д а е т с л о в а п р е д с е д а т е л я Госдумы РИА Новости.

Законопроект о дополнительной индексации военных пенсий был внесен 8 февраля. В ней уточнили, что пенсии людям, проходивших военную службу, и их родственникам, нужно увеличить на 9,5 процента — столько составил фиктивный уровень инфляции за прошедший год.