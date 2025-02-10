Названы преимущества образовательного кредита

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru поделился преимуществами образовательного кредита.

По словам собеседника, ставка по образовательному кредиту составляет всего 3%, что примерно в десять раз выгоднее, чем условия по потребительским займам. Эта ставка действует на протяжении всего срока обучения, а также в течение девяти месяцев после его окончания и еще пятнадцать лет после завершения первых двух периодов, отметил он.

В течение всего периода обучения и еще девять месяцев после выпуска из университета заемщик должен будет выплачивать только проценты по образовательному кредиту. В первый и второй год обучения сумма процентов будет составлять 40% и 60% соответственно, подчеркнул специалист.

Кроме того, по его словам, кредит можно оформить не на весь период обучения, а только на один семестр или учебный год. Также образовательный кредит можно получить не только до начала обучения, но и во время прохождения образовательной программы.

В случае перехода на бюджет в процессе обучения, обязательства возникают только в отношении той части, которая была направлена на оплату обучения, без каких-либо ограничений, указал экономист. Также Балынин отметил, что у заемщика есть возможность погасить кредит досрочно.