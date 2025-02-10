В России рекордно снизился уровень одобрения кредитов банками

В январе уровень одобрения кредитов в банках снизился до 5%, что является рекордным минимумом, пишут “Известия” со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни». Для сравнения, в январе 2024 года показатель находился на уровне 22%. В ВТБ указали, что уровень одобрения потребкредитов в январе этого года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным банка, в этом году спрос на кредиты в целом на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, уровень одобрений снижался на протяжении большей части прошлого года как в розничном секторе в целом, так и в сегменте потребительских кредитов. Однако данных за январь у «Сравни» пока нет. В то же время генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин отметил, что в январе уровень одобрения потребкредитов остался на том же уровне, что и в предыдущем месяце.

Жесткая политика ЦБ в 2024 году охладила рынок розничного кредитования, говорит Волков.

“ Т а к и м о б р а з о м , с о д н о й с т о р о н ы , к о л и ч е с т в о з а я в о к н а к р е д и т ы с н и ж а е т с я , т а к к а к р о с т с т а в о к з а с т а в л я е т м н о г и х г р а ж д а н о т к а з ы в а т ь с я о т п р и в л е ч е н и я н е о б е с п е ч е н н ы х з а й м о в , а с д р у г о й — у р о в е н ь о д о б р е н и я з а п р о с о в н а к р е д и т ы т а к ж е с у щ е с т в е н н о п а д а е т . Т а к , в д е к а б р е 2 0 2 4 - г о э т о т п о к а з а т е л ь п о н е о б е с п е ч е н н ы м с с у д а м б ы л н а у р о в н е 2 0 % ” , — о т м е т и л о н .

За первый месяц 2025 года объем выданных населению кредитов снизился на 28,2%, до 441,5 млрд рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Годом ранее в январе 2024 года снижение было более значительным — просадка составляла 41,9%.

В ВТБ подтвердили, что уровень одобрений снижается с 2023 года именно из-за ужесточения регулирования со стороны регулятора.

На рынке прогнозируют, что высокая ключевая ставка сохранится еще долго, за счет чего банки могут уверенно ужесточать кредитные условия, обеспечивая себе целевую доходность при меньших рисках, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. С его слов, финансовые организации сократили темпы кредитования физических лиц, одновременно увеличив объемы депозитов в ЦБ и инвестиции в ценные бумаги с более высокой доходностью. Кроме того, из-за лимитов ЦБ сейчас практически невозможно получить второй или третий заем в одни руки, а клиентам с высокой долговой нагрузкой и вовсе законодательно запрещены любые кредитные карты с середины 2024-го, напомнил эксперт.