Стало известно, на сколько вырастут реальные зарплаты в России в 2025 году

В 2025 году ожидается повышение номинальной заработной платы на 12,5%, однако с учетом инфляции реальный рост составит всего 3,3%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты февральского макроэкономического опроса Банка России.

В 2024-м доходы возросли на 8,7%. В связи с тем, что в последние два года компании неоднократно повышали зарплаты сотрудникам, у них закончились средства на привлечение новых работников в условиях дефицита кадров, высокой ключевой ставки и необходимости снижения затрат.

В SuperJob подчеркнули, что в феврале 2025 года наиболее значительный рост заработной платы фиксируется у специалистов в области инженерии и HR, а также у сотрудников транспортной и банковской сфер.

Ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок заявил, что наиболее стремительный рост заработной платы будет наблюдаться у сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности, особенно в оборонном секторе. Чтобы соответствовать рыночным условиям, другие частные компании будут вынуждены увеличивать заработную плату, чтобы удержать своих сотрудников, отметил он.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в России зафиксирован рост доли граждан с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей. По итогам 2023 года показатель увеличился до рекордного уровня в 11,4%.