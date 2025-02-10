В Госдуме высказались о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Выплаты работающим пенсионерам необходимо увеличивать, однако это достаточно сложный процесс. Таким мнением с Москвой 24 поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект о перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Таким образом, этот показатель должен вырасти с 3 до 10. Если документ будет принят, перерасчет по новым правилам произойдет с 1 августа 2025 года.

Светлана Бессараб поддержала инициативу и назвала ее "крайне необходимой". Работающим пенсионерам очень важно накапливать дополнительные ИПК для последующего увеличения выплат, объяснила парламентарий.

« П о в ы ш е н и е к о э ф ф и ц и е н т а – д о с т а т о ч н о с л о ж н ы й п р о ц е с с , п о с к о л ь к у п о т р е б у е т д о п о л н и т е л ь н ы х с р е д с т в . Н о в м е с т е с т е м э т о в п о л н е с п р а в е д л и в о , п о с к о л ь к у р а б о т о д а т е л ь з а п е н с и о н е р а в ы п л а ч и в а е т п о л н ы й т а р и ф с т р а х о в ы х в з н о с о в , п р и э т о м в о з в р а т п е н с и о н е р у и д е т т о л ь к о н а 3 б а л л а » .

Кроме того, повышение ИПК будет стимулировать пенсионеров продолжать работу. Для текущего состояния рынка труда это очень важно, так как в России есть нехватка кадров, отметила Бессараб.

Кроме того, чем больше трудоспособного населения, тем лучше условия для обеспечения достойных выплат нынешним пенсионерам. Это связано с тем, что 22% от зарплаты сотрудника работодатель направляет на формирование пенсии ее действующим получателям.

" У н а с 7 5 м и л л и о н о в т р у д о с п о с о б н о г о н а с е л е н и я и п о ч т и 4 3 м и л л и о н а п е н с и о н е р о в . Д л я д о с т о й н ы х с о ц и а л ь н ы х в ы п л а т н е о б х о д и м о д в о е т р у д о с п о с о б н ы х н а о д н о г о п е н с и о н е р а " , – у к а з а л а д е п у т а т .

Ранее сообщалось, что россияне могут разморозить накопительную часть пенсии в случае ее перевода в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это право есть у граждан, которые работали с 2002 по 2013 год и сформировали эти накопления. Выполнить операцию можно на "Госуслугах" или сайте негосударственного пенсионного фонда, а также в приложениях и отделениях банков. Начать получать выплаты могут женщины от 55 и мужчины старше 60 лет, а также те, у кого с момента участия в программе прошло 15 лет.