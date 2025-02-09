Сколько могут зарабатывать уборщики в России: с офисными работниками не сравнить

Заработки клинеров могут достигать 200 тысяч рублей в месяц, что значительно превышает средний доход по стране, который, по данным Росстата, составляет 86,4 тысячи рублей. Как стать успешным в клининговом бизнесе, объяснила руководитель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.

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По словам специалиста, успех в сфере зависит от правильной стратегии. Клинеры могут работать как фрилансерами, так и по найму в компании. В случае самостоятельной работы все доходы остаются у исполнителя, но ему предстоит самому решать вопросы с клиентами и нести затраты на оборудование. В свою очередь работа по найму позволяет избежать этих проблем, так как все вопросы по организации работы берет на себя компания.

Что касается доходов, наемный клинер может рассчитывать на половину суммы, получаемой от клиента. За день можно заработать от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от количества выполненных заказов. Система чаевых также приносит дополнительный доход – от 1 до 2 тысяч рублей за удачные заказы, что в сумме может составить до 30 тысяч рублей в месяц. Однако в январе в связи с низким сезоном доходы могут снизиться, в то время как с февраля снова начинается рост благодаря новым заказам. Особо высокие доходы могут иметь клинеры-альпинисты, чьи заработки в сезон достигают 400 тысяч рублей.

Не стоит забывать и о расходах. «Боевая укладка» клинера, включая необходимые инструменты и бытовую химию, стоит около 170 тысяч рублей. Помимо этого, клинеры регулярно покупают расходные материалы, что может потребовать дополнительных затрат до 500 рублей за каждый заказ.

Нагибова также отметила, что в клининговую сферу охотно приходят люди разных возрастов и профессий, в том числе медсестры, воспитатели и военнослужащие, ищущие подработку. Обучение новым сотрудникам занимает около недели, после чего они начинают работать под руководством опытных наставников.

Как и в любой профессии, в клининге существуют риски. Среди наиболее распространенных – неожиданные ситуации с клиентами, например когда они без одежды. На этот случай каждый клинер решает, как поступить, но такие инциденты не являются типичными. Для безопасности лучше всего работать через сервисы, где можно проверить данные заказчиков и исполнителей.

Клинеры могут заработать, предоставляя и дополнительные услуги, такие как химчистка мебели или мытье окон. Стоимость варьируется от 700 рублей за стул до 5 тысяч рублей за диван, передает aif.ru.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, каких специалистов компании готовы нанять и обучать за свой счет. Согласно данным аналитиков, российские организации по сравнению с предыдущим годом стали в три раза чаще предлагать сотрудникам варианты освоения новой профессии. В топ вакансий вошли швея, электросварщик, водитель категории Е, инженер-конструктор и барбер.