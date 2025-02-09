МВД предупредило россиян о четырех "романтических" схемах мошенничества

Мошенники используют в отношении россиян четыре "романтические" схемы обмана. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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Так, одна из схем - это фейковые знакомства, при которых мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают "вспыхнувшие чувства" и в итоге выманивают средства у жертвы.

Вторая схема - ложные сайты доставки цветов и подарков. На них предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.

Третья схема - фишинговые акции и скидки якобы от известных брендов, которые приведут пользователя на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.

Четвертая схема - уже более известная, речь идет о доставке цветов от "неизвестного поклонника". Еще в ноябре прошлого года в МВД предупреждали, что по этой схеме приезжает "курьер", вручает цветы и уезжает, после чего на следующий день "служба доставки" просит жертву продиктовать код из смс для заполнения отчетности по выполненным заказам.

С помощью этого кода мошенники получают доступ к персональным данным, что дает им возможность оформить на имя человека кредит.