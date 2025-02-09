Россиянам назвали категорию граждан с двумя индексациями пенсий за год

В 2025 году военным пенсионерам дважды проиндексируют выплаты — зимой и осенью, рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

© Lenta.ru

О грядущих индексациях пенсий военным Никитин напомнил в беседе с «Лентой.ру».

« И н д е к с а ц и я п е н с и й в о е н н ы м п е н с и о н е р а м — в о п р о с с о ц и а л ь н о й с п р а в е д л и в о с т и и в а ж н ы й э л е м е н т ф е д е р а л ь н о й п о л и т и к и . О н а п о з в о л я е т к о м п е н с и р о в а т ь и н ф л я ц и ю , к о т о р а я , п о д а н н ы м Росстата, в 2023 году составила 7,4 процента, а 2024 уже 9,5 процента. Без индексации реальная покупательная способность военных снижается, что негативно сказывается на их уровне жизни, особенно в условиях роста цен товаров первой необходимости на 25-30 процентов и коммунальных услуг на 15-20 процентов», — объяснил депутат.

В о е н н ы е п е н с и и в 2 0 2 5 г о д у у в е л и ч а т д в а ж д ы : н а 4 , 4 п р о ц е н т а в ф е в р а л е , а з а т е м е щ ё н а 4 , 5 п р о ц е н т а о с е н ь ю в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о м о ф е д е р а л ь н о м б ю д ж е т е н а 2 0 2 5 – 2 0 2 7 г о д а . Р а н е е в о к т я б р е 2 0 2 4 г о д а у ж е б ы л о п о в ы ш е н и е н а 5 , 1 п р о ц е н т а

Кроме того, Никитин подчеркнул, что актуальность индексации военных пенсий обусловлена не только экономическими, но и социальными факторами.

« В о е н н ы е о т д а л и г о д ы с л у ж е н и ю О т е ч е с т в у , и г о с у д а р с т в о о б я з а н о г а р а н т и р о в а т ь и м д о с т о й н у ю с т а р о с т ь . П о с в е д е н и я м М и н и с т е р с т в а о б о р о н ы , в Р о с с и и н а с ч и т ы в а е т с я б о л е е 2 , 6 м и л л и о н а в о е н н ы х п е н с и о н е р о в . П о д д е р ж к а э т и х г р а ж д а н н е т о л ь к о с п о с о б с т в у е т п о в ы ш е н и ю и х б л а г о с о с т о я н и я , н о и у к р е п л я е т п р е с т и ж в о е н н о й с л у ж б ы , с т и м у л и р у е т м о л о д е ж ь к в ы б о р у д а н н о й п р о ф е с с и и . К р о м е т о г о , у с т о й ч и в о е п е н с и о н н о е о б е с п е ч е н и е с н и ж а е т с о ц и а л ь н у ю н а п р я ж е н н о с т ь и у к р е п л я е т о б щ е с т в е н н у ю с т а б и л ь н о с т ь » , — з а к л ю ч и л с о б е с е д н и к « Л е н т ы . р у » .

Ранее в Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями. По словам депутата ГД Светланы Бессараб, верхнего предела пенсионных выплат в России нет, а самые высокие пенсии, по ее словам, получают космонавты и военнослужащие.