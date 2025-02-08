Названы категории россиян, которым доступна пенсия по выслуге лет

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала в беседе с RT, кто имеет право на пенсию по выслуге лет, как её получить и правильно рассчитать.

« П о л у ч и т ь п е н с и ю з а в ы с л у г у л е т м о г у т н е в с е , а т о л ь к о т е , к т о р а б о т а е т в о п р е д е л ё н н ы х с ф е р а х . Э т о к а с а е т с я г о с у д а р с т в е н н ы х с л у ж а щ и х , к о с м о н а в т о в и л ё т ч и к о в - и с п ы т а т е л е й , в о е н н ы х , п о ж а р н ы х , с о т р у д н и к о в М В Д , ФСИН и Росгвардии. Кроме того, пенсию за выслугу лет могут получить люди, занятые на вредных производствах или, например, долгое время работающие под землёй. Врачи, учителя и работники творческих профессий также могут претендовать на такую выплату», — заявила эксперт.

По её словам, чтобы получить пенсию за выслугу лет, нужно соответствовать определённым условиям, и главное из них — это стаж работы.

« Н а п р и м е р , г о с с л у ж а щ и м в 2 0 2 5 г о д у н у ж н о п р о р а б о т а т ь м и н и м у м 1 9 , 5 г о д а , ч т о б ы и м е т ь п р а в о н а т а к у ю п е н с и ю . Д л я м е д и ц и н с к и х р а б о т н и к о в т р е б о в а н и я к с т а ж у з а в и с я т о т т о г о , г д е о н и р а б о т а ю т : 2 5 л е т д л я т е х , к т о р а б о т а е т в с е л ь с к о й м е с т н о с т и , и 3 0 л е т — д л я р а б о т а ю щ и х в г о р о д а х . У у ч и т е л е й т р е б о в а н и я п о с т а ж у ф и к с и р о в а н н ы е — м и н и м у м 2 5 л е т . В о е н н ы е , с о т р у д н и к и М В Д , п о ж а р н ы е , р а б о т н и к и у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й с и с т е м ы и Росгвардии могут выйти на пенсию после 20 лет службы», — добавила специалист.

Отмечается, что у космонавтов и лётчиков-испытателей условия выхода на пенсию другие.

«Они могут уйти на пенсию, если проработали не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины). Также они могут уйти на пенсию раньше по состоянию здоровья, если отработали 20 лет (мужчины) или 15 лет (женщины)», — заявила Санина.

Она рассказала, что формулы расчёта такой выплаты различаются в зависимости от категории работников.

Например, для госслужащих: (45% СЗ — СП) + СЗ × 3% × СТ, где СЗ — средний доход, получаемый работником, СП — выплата, предусмотренная по наступлению старости, СТ — отработанное время.

«После того как работник достиг необходимого стажа и вышел на пенсию, он может подать заявление в Пенсионный фонд и приложить необходимые документы. Точный перечень таких бумаг может отличаться в зависимости от категории, поэтому лучше уточнить перед оформлением льготных выплат. Важно отметить, что сотрудник, получающий пенсию за выслугу лет, может продолжать работать, но в другой сфере и по другой специальности», — заключила собеседница RT.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разъяснила в беседе с RT, при каких условиях пенсия может составить 110 тыс. рублей.